وفاة شخص وجرح آخر في حادث إصطدام بين سيارتين في السوقر بتيارت

أودى، حادث مرور، وقع سهرة اليوم الأربعاء، في بلدية السوقر، بتيارت، بحياة شاب فيما جُرح آخر، حسب ما أفاد به بيان الحماية.

وقال البيان، أنّ الوحدة الثانوية للحماية المدنية سوقر، تدخلت على الساعة 19 سا و 22 د، من أجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين من نوع رونو ماستر و205 بمنطقة الخربة بلدية ودائرة السوقر.

حيثَ، خلّف هذا الحادث متوفي 36 سنة، في عين المكان، و مصاب يبلغ من العمر 40 سنة، حسب ذات البيان.

وقد تم نقلهم من طرف ذات المصالح، إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية ميموني الطاهر، بذات البلدية.