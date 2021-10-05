وفاة شخص وجرح 123 آخرين في حوادث المرور خلال 48 ساعة

سجلت مصالح الأمن الوطني، 96حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 1 و 2أكتوبر. أسفر عنه حالة وفاة واحدة وجرح123آخرين.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.