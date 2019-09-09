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 وفاة شخص و انقاذ آخر في إنزلاق التربة بالشلف

أخبار الجزائر
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 وفاة شخص و انقاذ آخر في إنزلاق التربة بالشلف
بقلم رشيد مشورب

تدخلت الحماية المدنية للشلف، ببقعة المواينية، لإنقاذ شخصين بعد انزلاق التربة اثناء عملية حفر قناة صرف المياه بعمق 6م .

ووفق بيان ذات الهيئة، فقد سخر للعملية كل الإمكانيات اللازمة إضافة الى 3 آلات، وهذا في حدود الواحدة والنصف زوالا.

وقد تم إنقاذ شخص يبلغ 25سنة من العمر وهو في حالة جيدة في حدود الساعة الخامسة مساءً.

وتم إجلاء المصاب الى المستشفى، ونقل جثة الشخص الثاني،  49سنة متوفي بعين المكان.

العملية كانت بحضور السلطات المحلية والعسكرية في مقدمتها الوالي وكذا مدير الحماية المدنية بالشلف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=697652

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