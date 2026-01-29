وفاة شخص و16 جريحا إثر انقلاب حافلة في قسنطينة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 04سا 44 دقيقة لأجل حادث إنحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين. بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة، بلدية عين سمارة ودائرة الخروب.

الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 25 سنة و إصابة 16 آخرين بجروح مختلفة. تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي . أما الوفاة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الإستشفائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور