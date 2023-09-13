وفاة شخص و18 جريحا بعد انحراف حافلة مسافرين في سكيكدة

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث مرور بمنطقة لقشر بالطريق الوطني رقم 43 بلدية بوشطاطة في ولاية سكيكدة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سكيكدة، فلقد تدخلت كل من الوحدات العملية للحماية المدنية المتمثلة في الوحده الرئيسية والوحدات الثانوية رمضان جمال،سكيكدة والمركز المتقدم سكيكدة هذا اليوم، في حدود الساعة 16 سا و44د.

وذلك لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين، بمنطقة لقشر بالطريق الوطني رقم 43 بلدية بوشطاطة.

وكمعلومات اولية اسفر الحادث عن اصابه 18 شخص ووفاة شخص من بينهم طفل في حالة خطيرة (متوقف الوظائف الحيوية، أين قدمت لهم الاسعافات الاوليه ونقلوا الى مستشفى سكيكدة.