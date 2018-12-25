وفاة شخص و3 جرحى إثر سقوطهم من عمارة في وهران

تدخلت مصالح الحماية المدنية وهران أمس الإثنين في ثلاثة حوادث ما خلف وفاة شخص وإصابة ثلاثة أخرين بجروح.

وأوضحت ذات المصالح أن الحادث الأول وقع بحي الياسمين دائرة بئرالجير أين سقط شخصان من الطابق السابع لعمارة في الطور الإنجار.

ما اسفر عن وفاة شخص وأصيب آخر بجروح، وقد نقل الجريح إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى وهران.

فيما حولت الضحية الذي توفي بعين المكان الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

بينما تعرض طفل يبلغ 13 سنة الى إصابات متعددة بعد سقوطه من الطابق الثالث لعمارة بحي النور ببئر الجير بوهران.

حيث تم تقديم له الإسعافات اللازمة بعين المكان ليتم تحويله إلى مصلحة الإستعجالات لمستشفى كاناستال.

من جهة أخرى تم إنقاذ شخص يبلغ من العمر 63 سنة سقط في بئر بعمق 10 أمتار بطرزيزة في مسرغين.

وتعرض إصابات متعددة على مستوى الحوض ليتم تحويله إلى مصلحة الإستعجالات للمستشفى الجامعي بوهران.