وفاة شخص وإصابة 11 أخرين في إصطدام تسلسلي في قسنطينة

خلف حادث إصطدام تسلسلي وفاة شخص وإصابة 11 اخرين بجروح بمنطقة المنية ولاية قسنطينة.

وحسب بيان الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 20سا و17د ، وتمثل في حادث في إصطدام ما بين 5 مركبات “حافلة و 4 سيارات” على مستوى الطريق الوطني رقم 79 ، بلدية ودائرة قسنطينة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث الحافلة تنقل مناصري اتحاد عنابة كانو في طريق العودة الى عنابة من مباراة هلال شلغوم العيد.

وخلف الحادث وفاة سائق الحافلة وإصابة 11 شخص بجروح مختلفة.