وفاة شرطي أثناء تأديته لواجبه المهني بمستغانم

انتقل الى رحمة الله، عون الشرطة، عبد الله بحار، التابع قيد حياته لأمن مستغانم، أثناء تأدية واجبه المهني.

وتقدم رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني باسمه الخاص وكافة منتسبي الخلية بصادق التعازي لعائلة الفقيد.

راجيا من المولى أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وينزل على قلوب عائلته الكريمة من لدنه مغفرة ويلهمها الصبر والسلوان.

وتم أمس السبت، إقامة تأبينية عون الشرطة بحار عبد الله شهيد الواجب الوطني.

وحضرت السلطات المدنية و العسكرية ممثلة في رئيس ديوان والي مستغانم ممثلا للوالي، قائد القطاع العملياتي، قائد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني.

كما حضر أيضا رئيس دائرة ماسرة رفقة السلطات المحلية لذات الدائرة وممثلين عن المجتمع المدني .

وتقدم رئيس أمن الولاية لكافة إطارات رتباء وأعوان أمن الولاية لتقديم واجب العزاء .