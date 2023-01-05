وفاة شرطي إثر تعرضة لعملية دهس .. والمدير العام يعزي

بعث المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ برسالة تعزية ومواساة لعائلة الشرطي هواري عبد الرحيم.

وحسب بيان المديرية عبر حسابها على الفيسبوك قدم فريد بن الشيخ تعازيه في وفاة الشرطي هواري عبد الرحيم. وأضاف البيان ان الشرطي توفي اليوم إثر تعرضه لحداث دهس ليلة رأس السنة أثناء تأدية مهامه. الفقيد كان يعمل بأمن دائرة درارية التابعة لأمن ولاية الجزائر.

وبهذه المناسبة الاليمة يتقدم المدير العام للأمن الوطني باسمه وباسم مستخدمي القطاع بأخلص التعازي إلى عائلة المرحوم هواري عبد الرحيم.

وجاء في مضمون التعزية: “يتقدم المدير العام للأمن الوطني باسمه وباسم مستخدمي القطاع بأخلص التعازي إلى عائلة المرحوم هواري عبد الرحيم التابع قيد حياته الى أمن دائرة درارية (ولاية الجزائر ) الذي وافته المنية اليوم الخميس وذلك إثر تعرضه لحادث دهس ليلة رأس السنة أثناء تأدية مهامه”.