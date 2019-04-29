وفاة “شرطي المشاهير” راغد قيس تصدم الوسط الفني

نعى عدد كبير من الفنانين، الصحفي اللبناني الشاب، راغد قيس، الذي اشتهر بنقده الفني على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاته، اليوم الاثنين، بسب أزمة صحية.

راغد القيس كان يدير الحساب المعروف على إنستغرام، “شرطة المشاهير”، والذي يهتم بتتبع أخبار الفن والفنانين، وتناولها بشكل ساخر.

وعانى قيس مؤخرا، من أزمة صحية خطيرة، انتهت بسكتة قلبية، أفضت إلى وفاته.

بينما لم يتحدث أفراد من عائلته عن وفات الصحفي اللبناني، أو سببها.

وعبرت النجمة اللبنانية إليسا، على تويتر، عن حزنها العميق بوفاة قيس، وقالت: “كثير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد القيس”.

وبدورها، الفنانة اللبنانية ديانا حداد، كتبت : “الله يرحمك يا راغد .. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك”.

كما نعى الممثل السوري تيم حسن، وزوجة المصرية الإعلامية وفاء الكيلاني قيس، وقال حسن: “الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك .. البقاء لله”.

ويملك حساب شرطة المشاهير، أكثر من مليون متابع على الأنستغرام، ويحتوي على أكثر من 5 آلاف مدونة، جميعها تهتم بالفن والفنانين العرب.

بينما جذبت صفحته الصحفي على تويتر، أكثر من 50 ألف متابع.

الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك ..البقاء لله #راغد_قيس pic.twitter.com/J6Fd3mo12M — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) April 29, 2019