وفاة شرطي بعد أعمال شغب في ملعب “السان ماميس” !

أدان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أعمال الشغب التي جرت في محيط ملعب “السان ماميس” قبل مباراة “أتليتك بيلباو” و”سبارتاك موسكو” كما أعرب عن تعازيه لعائلة الشرطي المتوفي في هذه الحادثة.

وجاء في بيان نشره الإتحاد الأوروبي: “تعازينا الحارة لعائلة الشرطي المتوفي وأصدقائه، وندين بقوة أعمال العنف”.

كما سيتم أخذ التدابير اللازمة من أجل الحد مثل هذه التصرفات حسب ما أكد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الصحة في إقليم الباسك أنّ الوفاة كانت نتيجة “سكتة قلبية” وليس بسبب أعمال الشغب.

وتم تداول خبر وفاة الشرطي في مختلف الصحف العالمية التي أدانت هي الأخرى تصرف الجماهير قبل المباراة.