وفاة شرطي بعد تعرضه لاعتداء في مستغانم

توفي شرطي، إثر تعرضه لاعتداء أمس الإثنين، في مستغانم، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان، أن الضحية يحمل رتبة حافظ شرطة ويدعى رمضان رمضان.

وأوضح البيان، إن الاعتداء وقع أمس الإثنين أثناء توجه الشرطي الضحية لأداء مهامه.

وأشار البيان، إلى أن الضحية يعمل بمصالح فرقة شرطة الحدود لميناء مستغانم.

فيما تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من توقيف المشتبه به في جريمة الاغتيال.

ويبلغ المشتبه به من العمر 20 سنة وسيتم تقديمه للمثول أمام الجهات القضائية المختصة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp