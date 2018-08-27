وفاة شقيقين بحادث مروري بالعاصمة

لقي شقيقان يبلغان من العمر 25 و 15 سنة، من العمر حتفهما، اليوم الإثنين، في حادث مرور خطير وقع في حدود “00 و 10 د”، غرب الجزائر العاصمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين عين البنيان و سطاولي.

بعدما إنحرفت سيارة على متنها شخص واحد، عن مسارها لتتجه إلىالطريق المقابل.

بإتجاه سطاولي و تصطدم بدراجة نارية كان على متنها أخوين، حيثتوفي سائق الدراجة النارية المسمى “سفيان 25 سنة” على الفور.

فيما توفي الثاني “محمد أسامة” 15 سنة، بمستشفى باينام.

وتبقى أسباب الحادث مجهولة، في إنتظار ما سوف يتوصل إليه تحقيق مصالح الأمن لولاية الجزائر.