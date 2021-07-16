وفاة شقيقين بعد انفجار الغاز بمحل لبيع الأكل في الأغواط

توفي أخوين شقيقين وهما “فضيل”و”الشايب” اثر تعرضهما لحروق بعد انفجار الغاز بمحل لبيع الأكل الخفيف بولاية الأغواط.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأخوين الشقيقين كانا في وضعية صعبة بعد إصابتهما بحروق بليغة نقلا على إثرها إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة لتلقي العلاج.

للإشارة فقد إستقبلت الأحد الفارط مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى الجديد 240سرير بالأغواط. حالتين لأخوين مصابين بحروق درجة ثانية وعميقة. ناجمة عن انفجار للغاز في محل تجاري بحي برج السنوسي. وقد أسفر التقرير الطبي عن تحويل الحالتين المصابتين بحروق للمستشفى المتخصص بالحروق بالعاصمة.