وفاة شقيقين بعد تعرضهما لطعنات بسلاح أبيض بحي الزرامنة بسكيكدة

لقي أمس شقيقان مصرعهما بعدما تعرضهما لطعنات قاتلة بسلاح أبيض بحي الزرامنة بعاصمة ولاية سكيكدة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادثة وقعت في حدود منتصف ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، شارع الموقف الثاني بحي الزرامنة.

وأضافت ذات المصادر، أن الشقيقان “م، ن ، ا” 17 سنة و”م، ض”21 سنة تلقيا طعنات بسلاح أبيض مع نهاية مباراة الخضر التحضيرية.

كما أن الحادثة نجمت اثر عراك بين الشقيقين والجاني الموجود في حالة فرار أقدم فيه الأخير على توجيه طعنات للشقيقين.

من جهتهم تدخل الجيران بعدما عثروا على الضحية الأول لأول، والثاني لفظ أنفاسه الأخيرة في حضورهم.

وتم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، بعد إنهاء مصالح الأمن للاجراءات المعمول بها.

كما باشرت مصالح الأمن تحقيقات معمقة لتوقيف الفاعل و وتحديد ملابسات الحادثة.