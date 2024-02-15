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وفاة شقيق وزير الداخلية

بقلم عايدة.ع
وفاة شقيق وزير الداخلية
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انتقل إلى رحمة الله، شقيق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد.

على إثر تلقيهم نبأ وفاة المغفور له باذن الله، تقدم كل من الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان وكافة إطارات ومستخدمي الوزارة، الهيئات تحت الوصاية والجماعات المحلية بخالص تعازيهم وصادق مواساتهم للوزير وكافة عائلة المرحوم بإذن الله، راجين من المولى العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان.

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