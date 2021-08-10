وفاة شيخ إثر اندلاع حرائق ببلدية عين السبت في سطيف

سجلت أمس مصالح الحماية المدنية بسطيف وفاة شخص بسبب حرائق الغابات التي اندلعت على مستوى دوار مرج يوسف ببلدية عين السبت ولاية سطيف.

وحسبما نقلته إذاعة سطيف عن الحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بشيخ يبلغ من العمر 86 سنة. حيث حاصره دخان النيران بالقرب من الاسطبل، قبل ان يتعرض لألسنة الحرائق. وقد تم العثور عليه من قبل مصالح الحماية المدنية جثة هامدة أمسية البارحة عند الساعة الثامنة ليلا.