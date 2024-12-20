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أخبار الجزائر

وفاة شيخ إختناقا بالغاز في سطيف

بقلم نادية بن طاهر
وفاة شيخ إختناقا بالغاز في سطيف
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لقي شخص حتفه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمنزله العائلي في بني ورثيلان في سطيف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة الثانية زوالا في هذا الحادث.

أين تعرض الضحية، لحادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بمنزله الكائن بقرية عباد الشريف.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 78 سنة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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