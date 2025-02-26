وفاة شيخ الطريقة البلقائدية الهبرية محمد عبد اللطيف بلقايد

انتقل إلى رحمة الله، شيخ الطريقة البلقائدية الهبرية، الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد، عن عمر ناهز 88 عاما، حسب ما علم اليوم الأربعاء، لدى الزاوية البلقائدية الهبرية.

وقد ولد الفقيد، الذي يعدُّ من كبار علماء المذهب المالكي، بمدينة تلمسان بتاريخ 28 أكتوبر 1937، حيث أشرف والده الشيخ محمد بلقايد على تعليمه وتربيته فتلقى عنه الفقه والسيرة والعقيدة ومختلف علوم الشريعة. كما تلقى عن عمه، الشيخ عبد الكريم بن الحاج، القرآن العظيم ودرس علوم اللغة والآداب على مجموعة من المشايخ.

ومن مآثر الشيخ، الذي كان من دعاة الاعتدال ونبذ التطرف والغلو، تشييده الزاوية البلقائدية بقرية سيدي معروف بوهران، وبها مقر إقامته. حيث أخذ عنه العلم ثلّةٌ من كبار العلماء والدكاترة من مختلف بلدان العالم الإسلامي. كما تخرّج في هذه الزاوية عدد كبير من الطلبة.

وستشيّع جنازة الفقيد شيخ الطريقة البلقائدية الهبرية محمد عبد اللطيف بلقايد، غداً بعد صلاة العصر بمقبرة الزاوية بوهران.