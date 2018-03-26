وفاة شيخ بعد سقوطه من الطابق الثالث بمستشفى بالجلفة

توفي صبيحة اليوم شيخ يبلغ من العمر 80 سنة بعد سقوطه من الطابق الثالث بمستشفى الصداقة الجزائري الكوبي لطب العيون بالجلفة.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فإنّ الشيخ الذي ينحدر من ولاية الشلف أجرى كافة التحاليل قصد إجراء عملية جراحية.

إلاّ أنّ الطاقم الطبي وموظفي المستشفى ومرضاه تفاجؤوا وصدموا بعد سقوطه.

حيث تمّ نقله على جناح السّرعة من طرف أعوان الحماية المدنية ليلفظ أنفاسه بمصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى المركزي.

هذا وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.