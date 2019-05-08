وفاة شيخ بعد سقوطه من عمود كهربائي بميلة

لقي شيخ ستيني مصرعه متأثرا بإصاباته الناجمة عن سقوطه من عمود كهربائي عالي التوتر، بمشتة زولات ببلدية عميرة آراس بميلة.

حسبما أشار إليه بيان الحماية المدنية، فإن الوحدة الثانوية للقطاع بترعي باينان تدخلت لأجل نقل جثة الضحية من مشتة “زولات”

بلدية أعميرة آراس، حيث وجد متوفى بعين المكان و له نزيف بالأنف و كسر على مستوى الفك السفلي و جرح عميق بالأذن اليمني.

ليتم تحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات بترعي باينان، من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث بدقة.