وفاة شيخ وزوجته جراء الحرائق في البويرة

توفي شيخ، وزوجته، اليوم الإثنين، جراء حريق نشب بقرية بريشة ببلدية معالة في البويرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشيخ يبلغ من العمر 80 سنة، وزوجته 75 سنة.

هذا وتواصل مصالح الحماية المدنية، عمليات إخماد الحرائق المندلعة عبر إقليم الولاية.

ومست هذه الحرائق، قرية الثعالبة الزبربر، وقرية اولاد قاسم الزبربر، وقرية غديوة قادرية.

وكذا حريق بورباش الاخضرية، وحريق تاصلاحت الاخضرية، والرحيمات بلدية عين حجر امتد الى غاية مرقب وجباحية وبن هارون وعين شريكي والباردة وسيدي يحي. وكذا معالة وبني معالة وبني معاند القادرية، وبريشة بلدية عمر.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أن جميع الوسائل المادية والبشرية مسخرة لمحاصرة النيران.