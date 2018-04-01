وفاة شيخ 76 سنة اختناقا بالغاز بميلة

لقي شخص يبلغ من العمر 76 سنة حتفه اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل منزله العائلي الواقع بمشتة بولاية ميلة.

وحسب عناصر الحماية المدنية لدائرة بوحاتم تدخلوا من أجل إسعاف شيخ مسن و زوجته داخل منزل فردي للبناء الريفي.

بسبب استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تعمل بقارورة غاز البوتان.

و أضاف نفس المصدر، بأنه تمّ العثور على الزوج ميتا بعين المكان فيما كانت الزوجة تعاني من

ضيق في التنفس.

حيث قدمت لها الإسعافات اللازمة قبل تحويلها نحو العيادة متعددة الخدمات لبوحاتم ثم مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرجيوة.

فيما تم إجلاء جثة المتوفى نحو مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.

و تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة من أجل تحديد ظروف هذه الحادثة.