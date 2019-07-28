وفاة صاحبة صوت “ميني ماوس” و “عائلة سمبسون”

أعلنت شركة “والت ديزني” الأميركية وفاة روسي تايلور، التي اشتهرت بأداء صوت شخصية “ميني ماوس”، عن عمر يناهز 75 عاماً.

وتفوقت تايلور على 200 متنافس كان يحدوهم الأمل في القيام بالأداء الصوتي لشخصية ميني ماوس خلال اختبار أجري عام 1986.

وجاء في بيان الشركة “لقد حصلت (روسي) على دورها الأول قبل أكثر من 30 عاماً وقدمت صوت ميني في مئات من مشاريع ديزني”.

وإلى جانب شخصية ميني ماوس، أدت تايلور أيضا أصوات أبناء شقيقة دونالد داك هيوي وديوي ولوي في سلسلة الرسوم المتحركة “داكتاليس”، وبعيداً عن ديزني، أدت أصوات شخصيات مارتن برنس والتوأم شيري وتيري في مسلسل “عائلة سمبسون”.