وفاة صاحب الضحكة الأسطورية الإسباني الشهير بإسم El Risitas

فن وثقافة
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وفاة صاحب الضحكة الأسطورية الإسباني الشهير بإسم El Risitas
بقلم م . فيصل

توفي اليوم صاحب الضحكة الأسطورية الممثل والكوميدي الإسباني خوان خويا بورخا والمشهور بإسم El Risitas عن عمر ناهز 65 سنة.

ووفق جريدة لوباريزيان توفي اليوم صاحب الفيديو الذي نال الملايين من المعجبين بضحكته عبر العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف ذات الموقع ان الإسباني خوان خويا بورخا أصبح مشهورا عبر العالم بضحكته عبر مقطع فيديو يعود لسنة 2007.


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