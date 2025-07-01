وفاة صاحب الطائرة يدوية الصنع المهندس “دوغة” بالمسيلة

انتقل إلى رحمة الله المهندس دوغة يزيد، إثر سقوط طائرته التي قام بتصميمها وصناعتها بنفسه منذ سنوات، خلال تجربتها ليلة أمس بمنطقة أولاد منصور، بولاية المسيلة.

يشار أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية المسيلة، تدخلت مساء أمس الاثنين. إثر حادث سقوط طائرة صغيرة يدوية الصنع، بمنطقة أولاد منصور، في حدود الساعة 19:26.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الطائرة سقطت أثناء عملية تجريبية.

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