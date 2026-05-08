وفاة صاحب رائعة “مرسول الحب” عبد الوهاب الدكالي 

توفي اليوم عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي عن عمر ناهز 85 سنة بعد تدهور حالته الصحية إثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

ويعتبر عميد الأاغنية المغربية الأصيلة من مواليد 02 جانفي 1941 حيث نشأ بمدينة فاس، أين تلقى دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم منذ الصغر.

وبدأ مسيرته الفنية سنة 1957 وفي 1958، تلقى تدريبا في المسرح صحبة “فرقة المعمورة” تحت رعاية أساتذة فرنسيين.

وفي 1959، سجّل الدكالي أول أغنية بعنوان “مول الخال”، ليسجّل بعدها أغنية “يا الغادي في الطوموبيل” التي كان لها صدى لامثيل له في سجل الأغنية المغربية، حيث وصل عدد الأسطوانات المبيعة إلى أكثر من مليون نسخة.

وحازالفنان الكبير الدكالي على العديد من الجوائز والأوسمة، الأسطوانة الذهبية عن أغنيته “ما انا إلاّ بشر”، والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية سنة 1985 عن أغنيته “كان يا ما كان”. وأيضا الجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بمراكش سنة 1993 عن أغنية “أغار عليك”. كما فاز بالجائزة الكبرى بمهرجان القاهرة سنة 1997 عن أغنيته “سوق البشرية”.

وأقام الدكالي في سنة 1987 للمرة الاولى معرضا مشتركا مع الفنان التشكيلي المغربي محمد الزين.

ويُعتبر عبدالوهاب الدكالي من أكثر الفنانين عطاءً والتزاما في أعماله منذ أكثر من نصف قرن.

- من أغانيه :

الطوموبيل، انا مخاصمك، العاشقين، انا والغربة، تعالى، سوق البشرية، مونبرناس، كان ياما كان، كتعجبني، لا تتركيني، ما أنا إلا بشر، مرسول الحب، أجي نتسالمو، الليل والنجوم، هذه يدي ممدودة، مولد القمر، كذاب واديني معاك.