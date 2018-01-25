وفاة صاحب شخصيّة “تينكي وينكي” في مسلسل تيليتابيز

توفي الممثّل سيمون شيلتون بارنز الّذي لعب دور الشّخصية الشهيرة “تينكي وينكي” في مسلسل الأطفال “تيليتابيز”.

الراحل توفي بعد أربعة أيّام من احتفاله بعيد ميلاده الـ52، وفق ما ذكر موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

و تعلّم سيمون شيلتون بارنز (52 سنة) من بلدة أمبثيل في مقاطعة بيدفوردشير الإنجليزية.

رقص الباليه وتصميم الرّقص، قبل أن يشارك في مسلسل الأطفال “تيليتابيز”.

ويذكر أنّ سيمون تردّد في البدء بالمشاركة بالمسلسل، لكنّه لاقى نجاحاً واسعاً في ما بعد.

وقال:”كنّا نتلقّى رسائل إعجاب من الأطفال وذويهم.