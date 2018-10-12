وفاة صاحب مطعم بعد تعرضه لإعتداء من طرف عصابة ملثمة بسكيكدة

اهتز حي ” طبة الرفيس ” المعروف باسم ” الحامورة”، بأعالي مدينة تمالوس بسكيكدة، منتصف الليلة الماضية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها صاحب مطعم.

وهذا بعد الإعتداء عليه من قبل أشخاص ملثمين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أفراد العصابة ترصدوا الضحية، البالغ من العمر 50 سنة الذي يعود ليلا من مطعمه، بالقرب من منزله الموجود بالحي المذكور.

بغية سلبه أموالا وهي مداخيل يوم العمل بالمطعم، لكنه رفض قبل أن يعتدو عليه بسلاح أبيض ويفروا هاربين مستغلين انعدام الإنارة بالحي.

هذا الحي الذي يعيش ظلاما دامسا منذ سنوات، أين تلقى ضربة على مستوى القلب جعلته يسبح في دمائه.

حيث زحف الضحية باتجاه منزله القريب من موقع الحادثة وسط صراخ إبنه الصغير الذي كان يرافقه .

الأمر الذي جعل أفراد عائلته وجيرانه يخرجون على وقع ذلك ليقوموا بنقله إلى مستشفى المدينة أين فارق الحياة .

هذا وقد باشرت مصالح أمن الدائرة، تحقيقا لتحديد أسباب ملابسات الحادثة .