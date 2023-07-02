وفاة صادمة لأشهر لاعب كمال أجسام في العالم  

توفى لاعب كمال الأجسام الشهير، والألماني الجنسية جو ليندنر عن عمر 30 عاما، وسط ظروف غامضة وتساؤلات عديدة.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية ،أمس، أن جو ليندنر قال في تصريح سابق، أن يخشى بعض الشيء من الإفراط في التدريبات اليومية، الذي قد يؤدي إلى مشكل على مستوى القلب.

كما نقلت تصريح المقربة منه، المدعوة نيشا، التي قالت كشفت أنه كان يعاني من ألام على مستوى الرقبة.

وأثارت وفاة جو ليندنر تعاطفا كبيرا وحزن من قبل الرياضيين في مختلف بقاع العالم الذين نشروا تغريدات مختلفة عبر صفحاتهم الرسمية على تويتر.

يذكر، أن المؤثر العالمي في اللياقة البدنية وكمال الأجسام يتابعه أكثر من 8 ملاين شخص عبر العالم.

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