وفاة صانع المحتوى عزيز الأسمر يفطر قلوب الجمهور

رحل عن عالمنا صانع المحتوى الكوميدي السعودي عزيز الأسمر، عن عمر ناهز الـ 23 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأعلن عن الوفاة، صديق الراحل، “يزن”، والذي قال أن صحته لم تتدهور في الآونة الأخيرة كما يروج البعض بل كان في أتم صحته وعافيته.

وفي يوم وفاته طلب من صديقه مساعدته على الاستحمام في الصباح الباكر مما أثار دهشته إلى حد كبير.

وخلد بعدها عزيز إلى النوم ليسلم الروح إلى بارئها، وسط صدمة أصدقائه ومحبيه في العالم العربي.

يذكر أن عزيز الأسمر هو صانع محتوى كوميدي يتابعه الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وولد عزيز في العاصمة السعودية الرياض عام 2000، واشتهر بعفويته وخفة ظله وأسلوبه المرح في التعبير عن نفسه.

حيث كان ينشر مقاطع الفيديو الكوميدية، التي تعكس يومياته برفقة أصدقائه ولقطاته الطريفة مع المشاهير.

وقد عانى عزيز من ضمور العضلات واضطراب الهرمونات منذ ولادته، وحاولت أسرته علاجه بشتى الطرق ولكن باءت كل علاجاته بالفشل.

وقد لقبه الجمهور بـ”عزيز القزم”، ليس تنمراً عليه ولكن نظراً لقصر قامته.

كما أطلق عليه متابعيه لقب “كوكسال بابا العرب”، حيث شبه الكثيرون أسلوبه بصانع المحتوى التركي “كوكسال بابا”.

وقد اشتهر عزيز بتقديم الأدوار التمثيلية من خلال المقاطع الكوميدية عبر تطبيق “تيك توك”.