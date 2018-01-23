وفاة صبي دهسا تحت عجلات شاحنة بسطيف

اهتزت بلدية حمام السخنة جنوب ولاية سطيف، على وقع دهس صبي يبلغ من العمر ثلاثة سنوات، بحي السعادة وسط بلدية حمام السخنة.

أكدت مصادر للنهار، أن الضحية توفي متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها من الدهس على مستوى الرأس.

الأمر الذي جعل جمجمته تتحطم أسفل العجلات الخلفية لشاحنة من الحجم المتوسط (SNVI K120).

وقامت مصالح الحماية المدنية، بنقله إلى عيادة المتعددة الخدمات بحمام السخنة، في انتظار نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، التابعة لمستشفى صروب الخثير بالعلمة.

في حين فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا في ملابسات الحادثة .