وفاة صديقة الثورة الجزائرية إلييت لو

توفيت المناضلة وصديقة الثورة الجزائرية إلييت لو، عن عمر ناهز 89 عاما, حسب ما علم من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, لعائلة الفقيدة وكل رفيقاتها ورفاقها في الكفاح وأصدقاء الثورة الجزائرية عن “أخلص التعازي وأصدق المواساة”.

مؤكدا أنه “وبرحيل هذه الأيقونة تفقد الجزائر مناضلة صلبة في سبيل القضية الوطنية. تسلحت بأمل الانتصار وقناعتها بكسر قيود الظلم الاستعماري”.

وأضاف الوزير أن الراحلة “التحقت بصفوف الكفاح التحريري الذي آمنت بعدالته وقيمه السامية وبفكره الانساني من أجل التحرر. ونالت في سبيل ذلك أفظع أساليب التعذيب في مركز “فيلا سيزيني”.

وتابع الوزير، أن الراحلة عانت طويلا من ألم السجن الاستعماري ووجع الحرمان وقسوة السجان. ورغم ذلك ظلت ثابتة على مبادئها, إلى أن أشرقت أنوار الحرية على الجزائر. التي حملتها في وجدانها مفتخرة بتاريخها ونضالها من أجل انتصار القيم وعزة المبادئ.