وفاة صديقة الثورة الجزائرية “باية دحمون”.. وربيقة يعزي

توفيت صديقة الثورة الجزائرية, “باية دحمون”, المولودة بريود أندري آليس جان، أرملة المجاهد مصطفى دحمون، حسب ما علم, اليوم الجمعة, لدى وزارة المجاهدين.

وبهذه المناسبة الأليمة, أعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, عن تعازيه وأخلص المواساة إلى أسرة الفقيدة.

وقال الوزير في منشور عبر حسابه الرسمي على فايسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن و الأسى وقلب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة صديقة الثورة الجزائرية، “باية دحمون” المولودة “بريود أندري آليس جان”، أرملة المجاهد مصطفى دحمون”.

وأضاف ربيقة: “ولا يسعني في هذا المصاب إلاّ أن أتقدم إلى عائلتها الكريمة، وكل رفيقاتها ورفاقها، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهلها وذويها من بعدها جميل الصبر ووافر السلوان”.