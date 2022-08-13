وفاة صديق الثورة الصحفي الإيطالي بييرو أنجيلا

توفي اليوم السبت، الصحفي الايطالي العالمي بييرو أنجيلا، صديق الجزائر والثورة التحريرية، عن عمر ناهز ال 93 سنة بعد صراع مع المرض.

وتقدم وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، بأخلص تعازيه في وفاة الصحفي الإيطالي، بييرو أنجيلا.

وغرد الوزير على تويتر قائلا: “علمت بحزن بوفاة الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا. خالص التعازي لأسرته ولكل أقاربه وأصدقائه”.

ووثقت أعمال الراحل مظاهرات 17 اكتوبر 1961 بباريس، وحظي بتكريم من رئاسة الجمهورية الجزائرية، نظير ما قدمه للثورة التحريرية.

وتم منح الصحفي الإيطالي الراحل وسام الاستحقاق الوطني ولقب صديق الثورة الجزائرية.