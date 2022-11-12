وفاة صديق الثورة “محمود الأرجنتيني” والعيد ربيقة يعزي

توفي، المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، “روبرتو منيز” المدعو “محمود الأرجنتيني”. يعتبر الراحل، صديق الثورة التحريرية ومناضل صلب ومجاهد –حسب ما ذكره وزير المجاهدين-.

كما جاء في برقية تعزية وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة “ببالغ الحزن والأسى”. و”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني “روبرتو منيز” المدعو “محمود الأرجنتيني.”

في حين تابع، وزير المجاهدين، “برحيل هذا الرمز تفقد الجزائر فيه صديقا للثورة التحريرية ومناضلا صلباً ومجاهدا فذاً”. و”لا يسعني في هذا المصاب إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة في الجزائر وجمهورية الأرجنتين الصديقة”. مضيفا “وكل رفاقه المجاهدين وأصدقاء الثورة، بأخلص التعازي وأصدق المواساة”. “سائلا الله أن يلهم أهله وذويه ورفاقه المجاهدين من بعده جميل الصبر ووافر السلوان”.