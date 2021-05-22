وفاة صيدلي طعنا بسلاح أبيض في باتنة

فتحت في ساعات الفجر الأولى من اليوم مصالح الأمن تحقيقا معمقا في حادثة الإعتداء على صيدلي يبلغ من العمر 28 سنة.

حيث فارق الحياة متأثرا بطعنة سلاح أبيض بحي بوعقال الشعبي في مدينة باتنة،الواقعة اهتز لها سكان الولاية وطالبوا بتكثيف الدوريات الأمنية.

وفي انتظار تقرير الطبيب الشرعي وكذا محاضر المعاينة الرسمية بمسرح الجريمة تشير المعطيات الأولية إلى توجيه الإتهام لشاب في 21 من العمر أما عن الأسباب فلا تزال محل تحقيق من قبل الجهات المختصة.

يذكر أنها ثاني جريمة قتل في ظرف أسبوع بعد تلك المسجلة ببلدية ثنية العابد أين قضت امرأة في الخمسينيات من العمر متأثرة بطعنات سكين وجهها إليها أب أبنائها الخمسة .