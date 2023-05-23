وفاة طالبة بالإقامة الجامعية معالمة 1 بالعاصمة

توفيت صبيحة اليوم الثلاثاء، طالبة بالإقامة الجامعية معالمة 1 بالعاصمة، إثر سقوطها من الشرفة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطالبة تدعى “خ. ع” وتبلغ من العمر 22 سنة. سقطت من الشرفة على الساعة الثالثة صباحا. وهي التي تدرس سنة أولى علوم انسانية بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة.

من جهته مدير الإقامة الجامعية معالمة 1 قدم تعازيه الخالصة لعائلة الطالبة وزملائها.

وجاء في رسالة التعزية “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور لها الطالبة سنة أولى علوم إنسانية، مقيمة بالإقامة الجامعية معالمة 1.

كما أتقدم باسمي وكل موظفي الإقامة بأخلص التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها الفردوس الأعلى ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”