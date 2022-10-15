وفاة طالبة بثانوية البشير الابراهيمي أثناء ممارستها الرياضة في بوعينان بالبليدة

لقيت طالبة تدرس بثانوية الشهيد البشير الابراهيمي بالمدينة الجديدة بوعينان بالبليدة حتفها، بعد إصابتها بنوبة قلبية أثناء ممارستها الرياضة في ساحة المؤسسة التربوية.

وحسب ذات المصدر، فإن الطالبة سقطت على الساعة الحادية ونصف أثناء ممارستها لرياضة ،حيث تدخل الاستاذ التربية البدنية الذي حاول تقديم لها الاسعافات الاوليه ومحاولة الانعاش القلبي.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية ببوعينان ،اين تم نقل طالبة على جناح السرعة لكن فتاة توفت قبل وصلها إلى مستشفى ،امام دهشة الأساتذة وطلبة بعد سماعهم للخبر.

رغم ذلك فقد انتقد بعض اهل الطلبة غياب طبيب داخل مؤسسة التربوية ،حيث ان الصحة المدرسية حق للتلميذ مثلها مثل التعليم حيث يستفيد المتمدرس.

وفي مختلف المراحل التعليمية من فحوص طبية منتظمة وتغطية تلقيحية كاملة من خلال فرق متنقلة ووحدات مختصة.

إلا أن الفرق الطبية والوحدات المتخصصة غير متوفرة في كل المؤسسات، البلديات والمقاطعات من أجل القيام بالفحص الفوري للتلميذ خاصة في بعض الحالات التي تستدعي ذلك.

حيث سبق وأن تعذر علاج تلاميذ مصابين داخل مؤسساتهم بالبليدة بعد إصابتهم مثلما حدث لتلميذة ببوعينان.