وفاة طالبة جامعية بصعقة كهربائية بالاقامة الجامعية محمد بن بولعيد “حسوني 2 ” في المسيلة

توفي اليوم الإثنين طالبة جامعية بصعقة كهربائية على مستوى الطالبة مقيمة بالاقامة الجامعية محمد بن بولعيد ( حسوني 2 ) بالمسيلة.

وحسيب مصادر النهاراولاين الطالبة والمسماة ” زينبو محمد السالم” تبلغ من العمر 22 سنة من الجمهورية العربية الصحراوية. وتدرس بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف في المسيلة.

وحسب المعلومات الأولية الطالبة كانت بصدد تغيير مصباح الغرفة و لفظت انفاسها الاخيرة بسبب صعقة كهربائية. وتم نقل جثة الطالبة لمستشفى الزهراوي بعاصمة الولاية.

وفور سماع الخبر تنقل والمسيلة رفقة مدير الجامعة بالنيابة للاقامة للوقوف على حيثيات الواقعة. أين طالب تم فتح تحقيق من طرف الجهات المعنية لمعرفة ملابسات الحادثة.