 وفاة طالبة جامعية وإصابة أخرى في حادث مرور بسكيكدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
 وفاة طالبة جامعية وإصابة أخرى في حادث مرور بسكيكدة
بقلم محمد حمادة

تدخلت مصالح الحمایة المدنیة لولایة سكیكدة، في حدود الساعة 3 من فجر اليوم الخميس، لأجل حادث مرور خلف وفاة طالبة جامعية.

ووقع الحادث، بالمكان المسمى طریق شاطئ المحجرة بلدیة سكیكدة.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سیارة سیاحیة من نوع بيجو 208 وسقوطھا في منحدر.

مخلفا وفاة طالبة جامعية تدعى “ب – م”، وتبلغ من العمر 20 سنة، و إصابة طالبة أخرى تدعى ” ب،ي”، وتبلغ من العمر 22 سنة.

كما أصيب شابين هما “م – م”، ویبلغ من العمر 32 سنة وأصيب بكسر في الرجل الیمنى، و “ل – ح “، والبالغ من العمر 30 سنة، وهو مصاب بآلام في الرجل الیسرى.

وتم نقل الضحايا إلى المصالح المختصة بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بمدينة سكيكدة.

وباشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث الأليم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=765626

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com