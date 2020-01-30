 وفاة طالبة جامعية وإصابة أخرى في حادث مرور بسكيكدة

تدخلت مصالح الحمایة المدنیة لولایة سكیكدة، في حدود الساعة 3 من فجر اليوم الخميس، لأجل حادث مرور خلف وفاة طالبة جامعية.

ووقع الحادث، بالمكان المسمى طریق شاطئ المحجرة بلدیة سكیكدة.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سیارة سیاحیة من نوع بيجو 208 وسقوطھا في منحدر.

مخلفا وفاة طالبة جامعية تدعى “ب – م”، وتبلغ من العمر 20 سنة، و إصابة طالبة أخرى تدعى ” ب،ي”، وتبلغ من العمر 22 سنة.

كما أصيب شابين هما “م – م”، ویبلغ من العمر 32 سنة وأصيب بكسر في الرجل الیمنى، و “ل – ح “، والبالغ من العمر 30 سنة، وهو مصاب بآلام في الرجل الیسرى.

وتم نقل الضحايا إلى المصالح المختصة بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بمدينة سكيكدة.

وباشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث الأليم.