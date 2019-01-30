وفاة طالب سقط من شرفة فندق بحثا عن “Réseau”

لقي طالب جامعي، اليوم الأربعاء، حتفه، بعد أن سقط من شرفة فندق أثناء بحثه عن إشارة لهاتفه المحمول.

حيث شارك الطالب التايلاندي “باتاناديج هومهوان”، الذي يبلغ من العمر 21 عام، في مسابقة للعبة شعبية جماعية عبر الإنترنت، حسب الشرطة التايلاندية.

و ذهب إلى شرفة غرفته في الطابق الأول من الفندق، لممارسة اللعبة بعد عودته من مباراة أمس.

وحسب شهادة أصدقائه، فإنهم ذهبوا إلى الشرفة للبحث عن زميلهم، فوجدوه مطروحاً أرضاً وبجانبه هاتفه.

وأوضح تقرير الشرطة أن الطالب لم يلق حتفه فور سقوطه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه لاحقاً.