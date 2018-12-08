وفاة طبيب”الزواولة” القسنطيني بعد 35 سنة من الخدمة”مجانا”

ودّع أمس الجمعة، سكان عين اعبيد في قسنطينة الطبيب “كمال بومنجل” أو كما يحلو لهم تسميته بـ”طبيب الفقراء”عن عمر ناهز الـ 69 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

حيث خلفت وفاته حالة من الحزن في الشارع القسنطيني، خصوصا بالنظر الى السمعة التي يتمتع بها بينهم.

لاسيما أنه كان يكشف عن مرضاه من الفقراء على مدار 35 سنة، قضاها يمارس مهنته بالمجان وبلا مقابل.

حتى أنه لم يتردد يوما في التنقل إليهم ليلا و نهارا، و في غالب الأحيان ينتهي به المطاف إلى التكفل بشراء الأدوية التي يصفها لمرضاه حسب شهادات من عرفوه.