وفاة طبيبة بالمؤسسة الإستشفائية راس الوادي ببرج بوعريريج بسبب كورونا

توفيت أمس طبيبة تعمل بالمؤسسة الإستشفائية محمد بناني راس الوادي بولاية برج بوعريريج جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وجاء بالصفحة الرسمية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبرج بوعريريج، “أنه بعد أقل من أسبوع من فقدان المرحوم الممرض كمال معرف هانحن اليوم نفقد زميلة اخرى لنا بالمؤسسة الاستشفائية محمد بناني راس الوادي شهيدة الواجب الوطني وشهيدة الجيش الأبيض الطبيبة”ب”.

وحسب المعلومات المتوفرى فإن الطبيبة كانت حامل في شهرها الثامن وتوفيت بعد اكتشاف اصابتها بالداء منذ أسبوع.

من جهتها تقدمت أسرة المؤسسة العمومية للصحة الجوراية برج بوعريريج باخلص التعازي لعائلة الفقيدة والطاقم الطبي والشبه الطبي وكل منتسبي قطاع الصحة بولاية البرج سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة الشهيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناتها و يلهم أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان..