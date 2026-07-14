وفاة طبيبة تخدير بمستشفى باب الوادي.. وزارة الصحة توضّح 

أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحيا بخصوص وفاة طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد لمين دباغين - باب الوادي بالعاصمة.

وجاء في بيان الوازرة أنه على إثر تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظروف وفاة طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش تعمل بمصلحة الأشعة بالمستشفى. توضح الوزارة “استنادًا إلى المعطيات الرسمية المتوفرة إلى غاية هذه اللحظة، أن الفقيدة، رحمها الله، أدت مهامها خلال أوقات العمل العادية. ولم تكن في أي مناوبة ليلة وفاتها، كما أن آخر مناوبة لها كانت يوم الجمعة من الأسبوع الماضي”.

وشدّدت الوزارة على أن كل ما يتم تداوله بشأن سبب الوفاة، بما في ذلك الادعاء بأنها توفيت إثر سكتة قلبية بعد مناوبة طويلة، لا يستند إلى أي مصدر رسمي ولا أساس له من الصحة.

وأكدت الوزارة أن سبب الوفاة لم يتم تحديده إلى غاية هذه اللحظة. وأن الفصل في هذا الأمر يبقى من الاختصاص الحصري للسلطات القضائية والجهات المختصة التي باشرت الإجراءات القانونية والطبية اللازمة وفقًا للتشريعات المعمول بها.

وبهذا المصاب الجلل، تقدم وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان. أصالةً عن نفسه ونيابةً عن كافة إطارات الإدارة المركزية، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيدة الكريمة والأسرة الصحية. سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته. وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وفي الأخير، دعت وزارة الصحة الرأي العام إلى عدم نشر معلومات غير مؤكدة. مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.