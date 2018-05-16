وفاة طبيب أصيب بوباء «بوحمرون» في عيادة الواحات بغرداية

لقي، في الساعات الأولى من صباح أمس، الطبيب العام بمستشفى بريان في ولاية غرداية، المدعو بوبكر دبوز، حتفه، وذلك بعد صراعه مع داء «بوحمرون» بعيادة الواحات ببوهراوة في بلدية غرداية.

هذا، وكان الطبيب قد توجه، يوم الخميس الفارط، إلى مستشفى بريان، وهو مصاب بحمى حادة، أين أشرف عليه الطبيب بمصلحة الوقاية، لخضر زيطوط، الذي أمر بتحويله على جناح السرعة إلى المستشفى العمومي ببلدية متليلي، إلا أن المريض رفض التوجه إلى متليلي، مطالبا تحويله إلى عيادة الواحات ببوهراوة في بلدية غرداية، وذلك نظرا لتواجد شقيقه الطبيب الذي يعمل بذات العيادة، حيث مكث المريض الذي هو من مواليد 1983، منذ يوم الخميس بعيادة الواحات، إلى أن توفي خلال صبيحة أمس، وكشف الطبيب «سلت» بمصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الطبيب المتوفي كان يعاني من ضيق في التنفس من قبل، كما أنه تم إرسال عينات من دمه للتحليل إلى معهد باستور لمعرفة ما كان يعاني منه.