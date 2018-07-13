وفاة طبيب بسكتة قلبية في الوادي

توفي طبيب داخل المسبح النصف الأولمبي بالولاية المنتدبة المغير 170 كلم عن مقر عاصمة الولاية الوادي.

ويتعلق الأمر بالطبيب فحيمة عبد العالي، يعمل بمخبر بالمؤسسة الاستشفائية سعيد دباخ.

وهو في الثلاثينيات من العمر ينحذر من ولاية برج بوعريريج.

تفاصيل الحادثة تعود إلى أن الطبيب بمجرد دخوله إلى المسبح، أحس بنوبة قلبية، مما اضطر الطاقم إخراجه وتقديم الإسعافات الأولية، إلا أنه لقي حتفه.

أين تم نقله من قبل أعوان الحماية المدنية بالمغير لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية.

وفتحت مصالح الأمن تحقيق حول الحادث.