وفاة “طرازان” في حادث سقوط طائرة

لقي الممثل الأميركي جو لارا، الذي اشتهر بأداء شخصية طرازان،مصرعه في حادث تحطم طائرة بولاية تينيسي الأميركية. وكان النجم 58 عامًا واحدا من 7 أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة ببحيرة قرب بلدة سميرنا بولاية تينيسي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن زوجته جوين شامبلن لارا “طرازان” كانت من بين 5 قتلى، فيما أشارت السلطات في مكان الحادث إلى عدم وجود ناجين. وقال مسؤول الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد، خلال مؤتمر صحفي: “لقد تحولت جهودنا من جهود الإنقاذ إلى جهود التعافي. لم نعد نبحث عن ضحايا أحياء في هذه المرحلة”.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لوكالة أسوشيتيد برس، إن الطائرة الصغيرة تحطمت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا. وهذا بعد إقلاعها في حوالي الساعة 11 صباحًا، وكانت متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.