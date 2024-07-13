وفاة طفلة إثر إنقلاب سيارة في قسنطينة

توفيت طفلة، وأُصيب شخصين آخرين، في حادث مرور وقع اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 20 بالمكان المسمى بونوارة، ببلدية عين عبيد في قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة.

وخلف الحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 7سنوات وإصابة شخصين آخرين من الجنسين يبلغا من العمر 30 سنة و50سنة بجروح.

وتم إسعاف الضحيتين، ونقلهما إلى المستشفى المحلي، أما ضحية المتوفية فتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.