وفاة طفلة عمرها 12 سنة بكورونا يحدث صدمة في أوروبا

توفيت طفلة بلجيكية تبلغ من العمر 12 سنة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك أصغر شخص في أوروبا يموت بهذا الفيروس التاجي.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال المتحدث باسم الحكومة البلجيكية، إيمانويل أندريه، إن الوفاة في مثل هذا العمر الصغير أمر نادر الحدوث.

وأكد ذات المتحدث، أن وفاة هذه الطفلة اليافعة، أحدثت صدمة كبيرة.

وقال متحدث حكومي ثان، إن الفتاة أصيبت بالحمى لمدة ثلاثة أيام قبل وفاتها بالفيروس.

وسجلت بلجيكا حتى الآن 705 حالة وفاة، وفقا لأحدث حصيلة رسمية.

وأثارت وفاة الطفلة، تساؤلات كثيرة وغيرت بعض المفاهيم، عن وجود حصانة عند الأطفال ضد مضاعفات المرض.

وكان أصغر شخص أوروبي يموت بسبب المرض، صبي بلغ عمره 14 عاما من بورتو في البرتغال.